〔美国债市〕机构债利差表现不一,FHLMC或放弃发债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR 12月21日电---机构债利差周三表现不一,前端利差收窄约1个基点.五年期债利差收窄约4-5个基点,因再投资新发指标五年期公债,而受卖压影响长端利差走阔约2-4个基点.
在七年期及10年期指标债券中亦有部分买盘.TRACE显示整体成交额为58亿美元,有3,733笔交易.其中到期一次偿还债券成交额占18亿美元.客户卖盘为2.99亿美元,买盘为6.79亿美元.交易商之间成交总计8.53亿美元.
周三房利美标售20亿美元三个月及六个月债券(各为10亿美元),利率均高於上周.三个月债券得标利率为0.018%,较上周高0.8个基点,而六个月债券得标利率为0.070%,比上周高0.6个基点.三个月债券将於2012年3月21日到期,而六个月券将於2012年6月20日到期.
美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)拟於周四发行债券,但FHLMC若放弃此次发债并不奇怪．现在如此临近圣诞节和年末,而且财政部每月标售两年期、五年期和七年期公债(总计990亿美元).另外,过去一周大举发售了60亿美元三年期债券,FHLMC今年的融资需求可能已得到满足.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。