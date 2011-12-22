〔美国债市〕机构债利差表现不一,FHLMC或放弃发债

IFR 12月21日电---机构债利差周三表现不一,前端利差收窄约1个基点.五年期债利差收窄约4-5个基点,因再投资新发指标五年期公债,而受卖压影响长端利差走阔约2-4个基点.

在七年期及10年期指标债券中亦有部分买盘.TRACE显示整体成交额为58亿美元,有3,733笔交易.其中到期一次偿还债券成交额占18亿美元.客户卖盘为2.99亿美元,买盘为6.79亿美元.交易商之间成交总计8.53亿美元.

周三房利美标售20亿美元三个月及六个月债券(各为10亿美元),利率均高於上周.三个月债券得标利率为0.018%,较上周高0.8个基点,而六个月债券得标利率为0.070%,比上周高0.6个基点.三个月债券将於2012年3月21日到期,而六个月券将於2012年6月20日到期.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)拟於周四发行债券,但FHLMC若放弃此次发债并不奇怪．现在如此临近圣诞节和年末,而且财政部每月标售两年期、五年期和七年期公债(总计990亿美元).另外,过去一周大举发售了60亿美元三年期债券,FHLMC今年的融资需求可能已得到满足.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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