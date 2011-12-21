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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 07:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.07 -3.67 -6.58 4032065

搜狐 (SOHU.O) 48.58 -0.75 -1.52 876833

网易 (NTES.O) 44.54 -3.17 -6.64 905564

百度 (BIDU.O) 112.97 -5.43 -4.59 6651891

亚信科技 ASIA.O 6.67 -0.27 -3.89 829541

侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.01 +1.56 159740

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.71 +0.05 +0.39 3486185

联电 (UMC.N) 2.08 +0.13 +6.67 605025

日月光 (ASX.N) 4.35 +0.17 +4.07 221332

矽品精密 (SPIL.O) 4.19 +0.14 +3.33 3499547

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.02 +2.49 149002

友达 (AUO.N) 4.46 +0.19 +4.45 464676

中华电信 (CHT.N) 33.59 +0.25 +0.75 62760

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.56 +0.57 +1.46 1396603

香港

中国移动 (CHL.N) 46.85 -0.51 -1.08 352022

中国联通 (CHU.N) 20.83 -0.07 -0.33 205341

中国电信 (CHA.N) 55.96 -2.15 -3.70 66726

中芯国际 (SMI.N) 2.32 -0.06 -2.52 126500

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.35 -0.09 -2.62 1041

(完)

--整理 张涛

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