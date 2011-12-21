《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.07 -3.67 -6.58 4032065
搜狐 (SOHU.O) 48.58 -0.75 -1.52 876833
网易 (NTES.O) 44.54 -3.17 -6.64 905564
百度 (BIDU.O) 112.97 -5.43 -4.59 6651891
亚信科技 ASIA.O 6.67 -0.27 -3.89 829541
侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.01 +1.56 159740
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.71 +0.05 +0.39 3486185
联电 (UMC.N) 2.08 +0.13 +6.67 605025
日月光 (ASX.N) 4.35 +0.17 +4.07 221332
矽品精密 (SPIL.O) 4.19 +0.14 +3.33 3499547
和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.02 +2.49 149002
友达 (AUO.N) 4.46 +0.19 +4.45 464676
中华电信 (CHT.N) 33.59 +0.25 +0.75 62760
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.56 +0.57 +1.46 1396603
香港
中国移动 (CHL.N) 46.85 -0.51 -1.08 352022
中国联通 (CHU.N) 20.83 -0.07 -0.33 205341
中国电信 (CHA.N) 55.96 -2.15 -3.70 66726
中芯国际 (SMI.N) 2.32 -0.06 -2.52 126500
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.35 -0.09 -2.62 1041
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。