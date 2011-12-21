版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 07:39 BJT

《欧洲金融焦点》银行大规模申购ECB贷款,市场乐观情绪很快消逝

* 对欧洲央行(ECB)三年期贷款的需求远超预期

* 资金料将帮助限制信贷紧缩状况,但难以解决危机

* 欧元和股市在最初上涨後回落

* 不确定资金是否将流向意大利和西班牙债券

路透法兰克福12月21日电---各银行周三从欧洲央行(ECB)大举申购近4,900亿欧元三年期低息贷款,缓解了对於信贷紧缩的忧虑,但其中有多少资金将流入受困的欧元区经济体仍然不确定.

欧元区领导人一连串举措都未能阻止市场对欧元区疲弱成员国的攻击後,年底前缓解危机的希望就落在了ECB提供的期限超长且利率超低的贷款上面.

银行业申购规模接近5,000亿欧元,这是欧洲央行迄今向金融系统注入资金的最大规模,并且远高於所有预期.共有523家银行申购ECB三年期贷款,申购总额远高於接收路透访查的交易商所预期的3,100亿欧元.

"申购规模非常大...远高於预期的3,000亿欧元.目前银行系统的流动性明显增加."Newedge Strategy的Annalisa Piazza说.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐