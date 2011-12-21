《欧洲金融焦点》银行大规模申购ECB贷款,市场乐观情绪很快消逝

中国经济：交银财富景气指数高位下滑，多套房家庭不动产投资热情降温
路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
* 对欧洲央行(ECB)三年期贷款的需求远超预期
* 资金料将帮助限制信贷紧缩状况,但难以解决危机
* 欧元和股市在最初上涨後回落
* 不确定资金是否将流向意大利和西班牙债券
路透法兰克福12月21日电---各银行周三从欧洲央行(ECB)大举申购近4,900亿欧元三年期低息贷款,缓解了对於信贷紧缩的忧虑,但其中有多少资金将流入受困的欧元区经济体仍然不确定.
欧元区领导人一连串举措都未能阻止市场对欧元区疲弱成员国的攻击後,年底前缓解危机的希望就落在了ECB提供的期限超长且利率超低的贷款上面.
银行业申购规模接近5,000亿欧元,这是欧洲央行迄今向金融系统注入资金的最大规模,并且远高於所有预期.共有523家银行申购ECB三年期贷款,申购总额远高於接收路透访查的交易商所预期的3,100亿欧元.
"申购规模非常大...远高於预期的3,000亿欧元.目前银行系统的流动性明显增加."Newedge Strategy的Annalisa Piazza说.
路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
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* 近800亿台币国际债交割，短率略走扬 * 龙头银行买票利率未改，变动料有限 * RP提早调度资金，不致求助无门 记者 董永年 路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周四略见走扬。资金调度人员称，今日有逾790亿台币的国际债券交割，部分银行暂停买票，拆款也到期不续，令拆款利率往区间高位靠拢，短票利率则微幅上调。 他们表示，今日虽有327亿台币的公债到期还本及付息，但因国际债券交割额度过于巨大，不少货币型基金遭寿险业者走钱，短票到期也没续作，再加上今、明两天票券商因发票量较大，调度需求升温，因而带动短率上扬。 〞主要是国际债券交割，另外，这两天外资出去也有影响。〞一位大型票券商交易员说。 一有拆入需求的大型银行人士称，今日向外商银行拆入虽然额度供应没问题，但利率有些微向上调整。午后等待央行冲销的队伍中，外商银行也人影稀疏。 此外，大型龙头银行因政府基金走钱，近日均呈现关门状态。资金调度人士指出，这状况可能短期难以改变，甚至这个月都不会拆出。 由于明