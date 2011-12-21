〔美国个股〕雅虎拟售所持多数阿里巴巴股权及在雅虎日本持股--消息(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透12月21日电---了解内情的消息人士周三表示,雅虎(YHOO.O)正在考虑一项计划,削减对中国阿里巴巴集团[ALIAB.UL]和雅虎日本分支的持股.这是该公司规模约170亿美元的复杂股权交易的一部分.
一名消息人士说,雅虎董事会周四将讨论这项交易,并称董事会目前无意考虑整个公司的出售.
一位消息人士称,根据拟达成的交易,雅虎将把持有的阿里巴巴40%股权多数卖回给後者,并将所持雅虎日本的股权全部售予日本软银(9984.T),以换取现金和资产.
消息人士还表示,交易的确切规模取决於资产如何估价.
雅虎股价周三逆转盘中跌势,终场收高近6%报15.99美元.
目前尚未联系到雅虎就此置评.该消息最先由纽约时报报导.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。