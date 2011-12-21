〔美国个股〕雅虎拟售所持多数阿里巴巴股权及在雅虎日本持股--消息(更新版)

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路透12月21日电---了解内情的消息人士周三表示,雅虎(YHOO.O)正在考虑一项计划,削减对中国阿里巴巴集团[ALIAB.UL]和雅虎日本分支的持股.这是该公司规模约170亿美元的复杂股权交易的一部分.

一名消息人士说,雅虎董事会周四将讨论这项交易,并称董事会目前无意考虑整个公司的出售.

一位消息人士称,根据拟达成的交易,雅虎将把持有的阿里巴巴40%股权多数卖回给後者,并将所持雅虎日本的股权全部售予日本软银(9984.T),以换取现金和资产.

消息人士还表示,交易的确切规模取决於资产如何估价.

雅虎股价周三逆转盘中跌势,终场收高近6%报15.99美元.

目前尚未联系到雅虎就此置评.该消息最先由纽约时报报导.(完)