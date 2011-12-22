〔美国个股〕雅虎考虑出脱亚洲资产,以重振公司--消息(更新版2)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 如果达成交易,雅虎对阿里巴巴持股将降至15%
* 雅虎将出售所持雅虎日本的所有股权
* 亚洲资产估值相当於每股雅虎14美元
* 雅虎董事会周四将进行讨论
* 雅虎股价大涨
路透纽约/旧金山12月21日电---了解内情的消息人士周三表示,雅虎(YHOO.O)正在考虑一项计划,通过规模约170亿美元的复杂股权交易,出脱所持多数重要亚洲资产.华尔街欢迎此举,推动雅虎股价大涨.
消息人士说,雅虎董事会周四将讨论这项交易.最近雅虎提出若干提议以振兴公司,这是最新的一个.
一名要求匿名的消息人士称,董事会目前无意考虑出售整个公司.
雅虎在与谷歌(Google)(GOOG.O)和Facebook等网络巨头的竞争中愈发吃力,迫使其设法调整业务.
雅虎市值约185亿美元.该公司9月撤换了执行长Carol Bartz.
雅虎股价周三逆转跌势,终场收高近6%报15.99美元.盘後继续上扬至16.09美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。