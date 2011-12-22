〔美国个股〕雅虎考虑出脱亚洲资产,以重振公司--消息(更新版2)

(新增细节)

* 如果达成交易,雅虎对阿里巴巴持股将降至15%

* 雅虎将出售所持雅虎日本的所有股权

* 亚洲资产估值相当於每股雅虎14美元

* 雅虎董事会周四将进行讨论

* 雅虎股价大涨

路透纽约/旧金山12月21日电---了解内情的消息人士周三表示,雅虎(YHOO.O)正在考虑一项计划,通过规模约170亿美元的复杂股权交易,出脱所持多数重要亚洲资产.华尔街欢迎此举,推动雅虎股价大涨.

消息人士说,雅虎董事会周四将讨论这项交易.最近雅虎提出若干提议以振兴公司,这是最新的一个.

一名要求匿名的消息人士称,董事会目前无意考虑出售整个公司.

雅虎在与谷歌(Google)(GOOG.O)和Facebook等网络巨头的竞争中愈发吃力,迫使其设法调整业务.

雅虎市值约185亿美元.该公司9月撤换了执行长Carol Bartz.