《中国报摘》--金融时报12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国人民银行行长周小川日前表示,2012年央行要突出把握住"稳中求进"的工作总基调,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性.
* 其他:
--河南省自明年起提高土地增值税核定徵收率,普通住宅标准(140平方米以下)由2%上调到5%,其它住宅核定徵收率由4%上调到6%,住宅以外的其它房地产项目,核定徵收率由5%上调到8%.(完)
--整理 沈燕; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。