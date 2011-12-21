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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 07:27 BJT

《中国报摘》--金融时报12月22日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川日前表示,2012年央行要突出把握住"稳中求进"的工作总基调,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性.

* 其他:

--河南省自明年起提高土地增值税核定徵收率,普通住宅标准(140平方米以下)由2%上调到5%,其它住宅核定徵收率由4%上调到6%,住宅以外的其它房地产项目,核定徵收率由5%上调到8%.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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