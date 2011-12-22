〔匈牙利评等〕标普调降匈牙利评级至垃圾级,政府压力加剧(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布达佩斯/纽约12月21日电---标准普尔周三将匈牙利长期信用评级调降一个级距至BB+,原因是政策存在不可预知性,这增加了该国政府调整非常规政策并与国际贷款方达成协议的压力.
继穆迪之後,标普是一个月内第二家调降匈牙利评级的机构,其将匈牙利债信评级调降至垃圾级,评级前景负面,并称未来一年有三分之一的可能性再度调降评级.
"下调评级是因为我们认为匈牙利政策框架的可预见性和可信度继续转弱,"标普在声明中表示.
"我们认为其中部分原因是政府行为导致监管机构的独立性遭到怀疑,并使得投资者的操作环境更加复杂化,"标普称.
"依我们看,这可能对投资和财政规划产生负面影响,从而将继续拖累匈牙利的中期成长前景."
标普称,新的央行立法或将进一步损及匈牙利央行的独立性.政府计划推动该项立法在年底前获得议会通过.
标普还表示,若匈牙利与国际货币基金组织(IMF)和欧盟达成新的融资协议,将惠及该国.
匈牙利国家经济部高级官员Gyula Pleschinger表示,政府并不认同标普调降该国评级至垃圾级,因其未考虑政府为稳定财政所做的努力.
"我们不认同(标普调降评级的)时机和内容.我们感到迷惑不解,"他对路透说,并称标普此前暗示将等待与IMF/欧盟的谈判结果再做决定.
他表示,此次调降评级"并非特别针对匈牙利,标普正在连续调降欧洲多国评级."(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
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