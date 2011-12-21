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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 07:39 BJT

〔东京汇市〕欧元回落,因欧洲央行贷款操作未能提振信心

* 欧元兑美元距离2011年低位不远

* 欧元兑澳元略微脱离历史低位

* 美元兑日圆交投仍淡静

路透悉尼12月22日电---欧元兑美元周四处於守势,此前已抹去本周的全部涨幅,因投资者质疑欧洲央行(ECB)开展4,890亿欧元的大规模贷款操作能否化解欧债危机.

欧元兑美元EUR=在亚洲时段报1.3044,未能守住周三高见1.3199的涨势.欧元一度上扬,得益於憧憬欧央行的首次无限制和利率超低的融资操作,能促使各银行购买意大利和西班牙公债,从而拉低收益率(殖利率).

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