〔东京汇市〕欧元回落,因欧洲央行贷款操作未能提振信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元兑美元距离2011年低位不远
* 欧元兑澳元略微脱离历史低位
* 美元兑日圆交投仍淡静
路透悉尼12月22日电---欧元兑美元周四处於守势,此前已抹去本周的全部涨幅,因投资者质疑欧洲央行(ECB)开展4,890亿欧元的大规模贷款操作能否化解欧债危机.
欧元兑美元EUR=在亚洲时段报1.3044,未能守住周三高见1.3199的涨势.欧元一度上扬,得益於憧憬欧央行的首次无限制和利率超低的融资操作,能促使各银行购买意大利和西班牙公债,从而拉低收益率(殖利率).
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。