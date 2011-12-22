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市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 08:30 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--12月22日-12月29日****

(重发以调整格式)

路透12月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月19日当周----------------------------------

12月22日(四)

0900 意大利零售销售(较前月) 10月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.6%

0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 赤字60.5 赤字20.2

0930 英国GDP(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +0.5% +0.5%

1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差8.1

12月23日(五)

0630 法国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.4%

0745 法国PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.5%

0900 意大利消费者信心指数 12月 95.0 96.5

0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.7%

--------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月26日(一)

无重要经济数据公布.

12月27日(二)

无重要经济数据公布.

12月28日(三)

瑞士KOF领先指标 12月 -- 0.35

12月29日(四)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 0.8% 0.0%

(较上年同期) 2.2% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 0.0%

(较上年同期) -- +2.8%

0830 意大利企业信心指数 12月 -- 94.4

0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 -- +2.8%

M3贷供额(较上年同期) 2.5% +2.6%

民间贷款(较上年同期) +2.7%(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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