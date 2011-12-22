(重发)****欧洲经济指标预测--12月22日-12月29日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透12月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月19日当周----------------------------------
12月22日(四)
0900 意大利零售销售(较前月) 10月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.6%
0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 赤字60.5 赤字20.2
0930 英国GDP(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差8.1
12月23日(五)
0630 法国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.4%
0745 法国PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.5%
0900 意大利消费者信心指数 12月 95.0 96.5
0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.7%
--------------------------------12月26日当周----------------------------------
12月26日(一)
无重要经济数据公布.
12月27日(二)
无重要经济数据公布.
12月28日(三)
瑞士KOF领先指标 12月 -- 0.35
12月29日(四)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 0.8% 0.0%
(较上年同期) 2.2% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 0.0%
(较上年同期) -- +2.8%
0830 意大利企业信心指数 12月 -- 94.4
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 -- +2.8%
M3贷供额(较上年同期) 2.5% +2.6%
民间贷款(较上年同期) +2.7%(完)
--编译 于春红;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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