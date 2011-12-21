〔中国央行〕保持社会融资合理增长,支持重点领域和薄弱环节--行长(更新版)

(更新12月21日稍晚稿件,新增细节)

路透北京12月22日电---中国人民银行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.

新华社周三晚间援引他的话称,要突出把握住"稳中求进"的工作总基调,综合运用多种货币政策工具,按照有扶有控的原则,着力引导和促进信贷结构优化.

周小川指出:"要认真分析和总结国际金融危机带来的经验教训,准确把握金融宏观调控的力度、节奏和重点,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期之间的关系."

他还称,要继续深化金融体制改革,推动金融市场规范发展,稳步推进利率市场化改革,进一步完善人民币汇率形成机制,加强和改进外汇管理,切实提高金融服务和管理水平.

中国国务院总理温家宝近日在江苏考察时指出,应对经济下行,最基本的是要加快结构调整、转型升级,政策应该更加放手,要支持实体经济,银行要拿出更加具体的措施,不能把企业当唐僧肉[ID:nCN1297922].

上周结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性[ID:nCN1283394].(完)