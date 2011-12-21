〔中国央行〕保持社会融资合理增长,支持重点领域和薄弱环节--行长(更新版)

中国经济：交银财富景气指数高位下滑，多套房家庭不动产投资热情降温
路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
(更新12月21日稍晚稿件,新增细节)
路透北京12月22日电---中国人民银行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.
新华社周三晚间援引他的话称,要突出把握住"稳中求进"的工作总基调,综合运用多种货币政策工具,按照有扶有控的原则,着力引导和促进信贷结构优化.
周小川指出:"要认真分析和总结国际金融危机带来的经验教训,准确把握金融宏观调控的力度、节奏和重点,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期之间的关系."
他还称,要继续深化金融体制改革,推动金融市场规范发展,稳步推进利率市场化改革,进一步完善人民币汇率形成机制,加强和改进外汇管理,切实提高金融服务和管理水平.
中国国务院总理温家宝近日在江苏考察时指出,应对经济下行,最基本的是要加快结构调整、转型升级,政策应该更加放手,要支持实体经济,银行要拿出更加具体的措施,不能把企业当唐僧肉[ID:nCN1297922].
上周结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性[ID:nCN1283394].(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
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* 近800亿台币国际债交割，短率略走扬 * 龙头银行买票利率未改，变动料有限 * RP提早调度资金，不致求助无门 记者 董永年 路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周四略见走扬。资金调度人员称，今日有逾790亿台币的国际债券交割，部分银行暂停买票，拆款也到期不续，令拆款利率往区间高位靠拢，短票利率则微幅上调。 他们表示，今日虽有327亿台币的公债到期还本及付息，但因国际债券交割额度过于巨大，不少货币型基金遭寿险业者走钱，短票到期也没续作，再加上今、明两天票券商因发票量较大，调度需求升温，因而带动短率上扬。 〞主要是国际债券交割，另外，这两天外资出去也有影响。〞一位大型票券商交易员说。 一有拆入需求的大型银行人士称，今日向外商银行拆入虽然额度供应没问题，但利率有些微向上调整。午后等待央行冲销的队伍中，外商银行也人影稀疏。 此外，大型龙头银行因政府基金走钱，近日均呈现关门状态。资金调度人士指出，这状况可能短期难以改变，甚至这个月都不会拆出。 由于明