《中国报摘》--中国证券报12月22日

* 头版头条:

--消息人士透露,12月上半月,工行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行新增贷款投放达750多亿元.市场人士预计,12月贷款规模达5,500-6,000亿元的概率较大,全年新增贷款有望接近7.5万亿元.

* 其他:

--国土资源部公布闲置土地处置办法(修订草案)的徵求意见稿,对於经调查核实的闲置土地行为,土地使用者在接到通知後应在在三个月内动工开发建设.

--西安民生(000564.SZ)称,控股股东海航商业及其母公司海航集团承诺,两者未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主,并将其作为未来整合海航商业控制的商业百货和超市业务资源的唯一主体.

--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)称,公司下属中国土木工程集团与埃塞俄比亚铁路公司签订一项铁路施工合同,合同总金额为11.974亿美元.

--尼尔森发布最新报告显示,国内9家主流视频网站中,前四家的周独立用户均超过1亿,排名第一仍是优酷YOKU.N,搜狐(SOHU.O)视频晋升至第二,土豆TUDO.O降为第三.

--环保部部长周生贤表示,从明年开始,环保部将在京津冀,长三角等全国重点区域内监测PM2.5(可入肺颗粒物),臭氧(O3)等国际通行的监测指标.

--国民经济研究所所长樊纲指出,今年一两个月政策松到什麽程度取决於通胀降到什麽程度.他预计明年中国经济增速在8.5%-8.7%,通胀率在4%以下.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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