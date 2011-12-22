盖特纳与王岐山通话 讨论全球经济形势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月21日电---美国财政部一名官员称，美国财长盖特纳周三上午与中国国务院副总理王岐山通话，就中美经济形势交换了意见。
上述官员表示，盖特纳与王岐山还讨论了全球经济形势和中美经济关系。
欧债危机或导致欧洲陷入衰退，影响将波及中美等国家。金正日去世也使朝鲜未来充满不确定性。
关於盖特纳和王岐山的通话，暂无更多细节内容。
美国财政部有关主要贸易夥伴国半年度汇率政策报告的发布已推迟逾两个月之久。美国财政部尚未透露原定10月15日发布的汇率报告将何时公布。
奥巴马政府在前五期报告中，均拒绝将中国列为“汇率操纵国”。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。