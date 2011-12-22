《美债周四展望》公债价格下降,投资者在年底前出售部位

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约12月21日电---美国公债价格周三下跌,因交易商在年底前出售部位.长债表现逊色,因投资者出脱原先旨在从美国联邦储备理事会(FED,美联储)购买长债的操作中获利的交易.

市场对美国公债需求下降,此前欧洲央行第一次提供利率较低的三年期贷款,获得各银行的热烈申购,这缓解了对欧元区银行融资紧张的一些忧虑.

美国财政部标售290亿美元七年期新债时不得不支付略高的收益率,随後公债价格跌势加剧.这是今年最後一笔公债标售.

"目前正是每年人们希望去杠杆化的时候,"芝加哥BMO Capital公债交易主管Scott Graham表示,"我们进行了一系列公债标售,交易员在其中承受的风险越来越少."

290亿美元七年期新债标售时得标利率为1.43%,价格较标售前原有公债的交投价格高出约一个基点.

这是过去一周半时间内的七次公债标售中的最後一次.

七年期公债US7YT=RR价格跌7/32,收益率从标售前的1.39%升至1.42%.指标10年期公债价格跌14/32,收益率从1.965%升至1.97%.

30年期公债表现逊色,投资者出脱旨在从美联储购买较长期公债中获益的收益率曲线趋平交易.美联储购买较长期公债是卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分,意欲降低长期借贷利率.

美联储周二完成了今年最後一次对长期公债的回购,不过周四将最多购买50亿美元10年左右到期的公债.

"目前我认为目前人们将出脱更多的交易,并可能在新年重新进入收益率曲线趋平的交易,"BMO的Graham表示,"目前我认为交易已接近尾声."

30年期公债US30YT=RR尾盘时价格跌1-19/32,收益率从周二尾盘的2.93%升至3.01%.10年期和30年期公债收益率差从周二的98个基点扩阔至104个基点.

**欧洲央行贷款不能解决问题**

稍早美国公债下跌,因投资者认为银行积极申购欧洲央行首次推出的三年期贷款有利於银行流动性,从而打压了对美国公债的避险买盘.

500多家银行从欧洲央行借入了4,900亿欧元(合6,390亿美元),远高於路透调查时分析师预计的3,100亿欧元.

这些融资应帮助提振银行的财务状况,不过目前仍不清楚这些利率较低的融资是否像一些人预计的那样用於购买风险较高的主权债券.

"融资非常有建设性,但不能解决当前的问题,"纽约道明证券首席分析师兼利率策略主管Eric Green表示,"我们仍预计明年第一季的情况非常艰难."

一些分析师预计明年第一季美国公债需求将重获动能,因欧洲大量主权债将到期.瑞信等银行的分析师认为,10年期公债收益率将降至1.50%左右的新低.

美联储在较长时间内将利率维持在低位的政策可能亦继续压制公债收益率,因投资者对於正面经济数据的反应越来越小.

以前,包括2008年的金融危机期间,公债价格因经济数据强劲而下跌,因投资者预计美联储可能将升息,波士顿Eaton Vance投资组合经理Eric Stein称.

然而近些日子,公债已不因正面经济数据而波动,他称.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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