〔美国债市〕低票息MBS走势较好,高票息UIC回吐上日涨势

IFR纽约12月21日电---美国抵押支持证券(MBS)市场走势周三完全两极分化,低票息MBS表现较好,而UIC(票息较高,年期较短的MBS)则随五年期及10年期公债下跌.UIC周二上涨,其涨势在周三逆转.

票息最低和最高的30年期MBS价格下跌1/8-1/4大点,票息4%的30年期MBS持平,而票息6.5%的券种走势落後.

票息3.5%和4%的MBS利差目前缩窄3-4个跳动点,票息4.5%的MBS利差持平至走坚1个跳动点,票息5%及以上的MBS走阔3个跳动点至4/32大点.15年期/30年期MBS上涨1/8跳动点.UIC走坚1个跳动点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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