〔中美贸易〕中国要求美国尽快纠正不承认中方市场经济地位下的反补贴调查

路透北京12月22日电---针对美国法院裁定美商务部不能在视中国为非市场经济国家的情况下进行反补贴调查,中国商务部表示,希望美方尽快纠正在不承认中国市场经济地位情况下对中国产品进行反补贴调查的错误做法.

商务部公平贸易局负责人并指出,美商务部在使用替代国方法对中国企业徵收反倾销税的同时,又徵收反补贴税,构成了对中国企业的不公平待遇,损害了中国企业正当权益.

"世贸组织裁决和美上诉法院判决表明,美方多年来对中国进行的反补贴调查既违反世贸规则,也没有美国法律依据",该负责人称.

美国时间12月19日,美联邦巡回上诉法院就非公路用轮胎司法诉讼案做出判决,裁定美商务部不能在视中国为非市场经济国家的情况下进行反补贴调查.而去年3月,世贸组织上诉机构亦裁定美方涉案双反措施违反世贸规则.

2006年11月以来,美商务部在不承认中国为市场经济国家的情况下对中国开启反补贴调查.迄今为止,美商务部在没有国内法律授权的情况下先後对中国产品发起30起反倾销和反补贴调查.

同时,上述负责人还指出,目前全球经济复苏还存在很多不确定因素,面临下行的严重风险,中美双方应携手合作,反对贸易保护主义,尽快驱散国际金融危机的阴霾.(完)

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