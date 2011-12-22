〔中国个股〕常铝股份拟与神户制钢合资设立公司,生产销售铝板带材

路透上海12月22日电---中国江苏常铝铝业股份有限公司(002160.SZ)周四披露,公司与日本株式会社神户制钢所(5406.T)签订合作意向书,双方拟共同出资在内蒙古包头市设立合资企业,制造、销售铝板带材.

刊登在深交所网站的公告显示,合资企业预定在2013年设立并动工,2015年投产;注册资本20亿人民币,常铝股份持股20%,株式会社神户制钢所占80%;主要从事制造、销售以汽车材、铝罐材为主的铝板带材;年生产能力约20万吨.

公司强调,本次签订的仅为意向书,属於双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体合作事项尚需协议双方进一步协商後签署相关正式合同,合作投资项目由於时间跨度较长,存在审批风险以及市场变动风险.

常铝股份日前还宣布,拟以不低於10.65元/股的价格非公开发行不超过1.18亿股股份,募集资金全部用於建设包头常铝北方铝业有限责任公司年产25万吨铝板带箔项目.

不过公司股价周三收报8.31元,近一个月累计跌幅达到25.33%.(完)