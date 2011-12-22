〔韩国股市〕盘初下跌,甲骨文业绩黯淡拖累科技股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月22日电---韩国股市周四开盘下跌0.39%,因科技巨头甲骨文公司公布的业绩暗淡无光,显示该产业前景不妙,盖过了强劲美国房屋数据的影响.
科技大盘股在盘初领跌,三星电子(005930.KS)下挫1.23%,LG电子(LG Electronics)(066570.KS)下滑1.18%.
0005GMT时,综合股价指数.KS11跌0.57%至1,837.80点.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。