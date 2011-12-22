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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 08:25 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,甲骨文业绩黯淡拖累科技股领跌

路透首尔12月22日电---韩国股市周四开盘下跌0.39%,因科技巨头甲骨文公司公布的业绩暗淡无光,显示该产业前景不妙,盖过了强劲美国房屋数据的影响.

科技大盘股在盘初领跌,三星电子(005930.KS)下挫1.23%,LG电子(LG Electronics)(066570.KS)下滑1.18%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11跌0.57%至1,837.80点.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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