《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日(I)

**上海证券报**

--商务部发布生产资料流通现代化的指导意见,提出要促进产业融合发展,降低流通成本,力争到十二五(2011-2015年)末,销售额超过千亿元人民币的生产资料流通企业由目前的6家增至16家.

--常铝股份(002160.SZ)与日本神户制钢所(5406.T)拟在内蒙古成立合资企业,双方各占20%和80%股份,设备总投资额约33亿元.

**人民日报**

--针对公众关注的灰霾天气问题,环境保护部今天给出监测PM2.5和臭氧(O3)的时间表,2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展监测,2013年在113个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测,2015年在所有地级以上城市开展监测.2016年1月1日,全国各地都要按照新的环境空气质量标准,监测和评价环境空气质量,并向社会公布监测结果.

--据国家统计局科研所发布的"中国全面建设小康社会进程统计监测报告",2010年中国全面建设小康社会的实现程度达到80.1%,比2000年提高20.5个百分点.全面建设小康社会的六大方面,经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境的实现程度都有较大的提高.

**第一财经日报**

--继泸州老窖(000568.SZ)上月宣布国窖1573出厂价上涨40%後,国内不少中高档酒亦纷纷提价,郎酒25日将上调出厂价,酒鬼酒(000799.SZ)明年1月1日起亦将上调批发价,调价幅度在20-25%.

**21世纪经济报 道**

--天士力集团与天津滨海创业风投引导基金将共同成立华金国际医药医疗基金.华金公司总裁焦银旺表示,基金管理规模为50亿元,一期募集额为10亿元,其中天士力的出资在4.5-5亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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