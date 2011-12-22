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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 08:26 BJT

〔日本个股〕尔必达记忆体称与台湾南亚科技合作报导非基於公司公告

路透东京12月22日电---日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T:与台湾南亚科技(2408.TW)可能合作的报导并非基於公司公告.(完)

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