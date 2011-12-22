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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 08:35 BJT

〔表格〕外资12月17日止当周买超2.66万亿日圆日本短期债券

路透东京12月22日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周买超2.66万亿(兆)日圆(341.1亿美元)日本短期债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

12月11日-12月17日 -210.6 +278.8 +2,661.5

12月4日-12月10日 -303.6r +69.7r +932.4

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

12月11日-12月17日 -60.1 +26.2 -29.8

12月4日-12月10日 -32.9 +404.2r -65.1 (完)

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--编译 王兴亚;审校 郑茵

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