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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月22日-12月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月22日(四)

东京--日本标售两年期公债.

罗马--意大利财政部公布12月28日标售的BOT短期债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布12月28日标售的CTZ零息债券规模细节.

华盛顿--美国财政部标售五年期通膨保值债券(TIPS).

12月23日(五)

罗马--意大利财政部公布将於12月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)规模细节.

12月26日(一)

主要国家暂无发债计划.

12月27日(二)

巴黎--法国标售国库券(BTF)(1350).

华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.

12月28日(三)

罗马--意大利财政部标售BOT短期债券,认购於1000GMT截止.

罗马--意大利财政部标售CTZ零息债券,认购於1000GMT截止.

华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.

12月29日(四)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu),认购於1000GMT截止.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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--台湾....[TW/DIARYCN]

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