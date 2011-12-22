〔中国经济〕明年增速料为8.5%-8.7%,通货膨胀率在4%以下--专家

路透上海12月22日电---中国国民经济研究所所长、前央行货币政策委员会委员樊纲称,明年中国经济增速预计在8.5%-8.7%,通货膨胀率在4%以下,财政政策会保持积极态势以稳定经济增长.

中国证券报周四援引樊纲称,目前通胀水平已回落,今後一两个月政策松到什麽程度取决於通胀降到什麽程度.如果今明两年中国经济增长可以实现"软着陆",那麽今後几年就不会出现大的刺激政策,中国经济将迎来一个稳定增长的时期.

他认为,中国正常的经济增速应当在7%-9%之间,"从历史数据可以看出,经济增速如果达到9%以上一定有通货膨胀;到7%以下,就会出现通货紧缩."

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,中国11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下4.2%的13个月新低,环比亦下降0.2%.

本月稍早结束的中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

上海证券报同日亦引述樊纲指出,世界经济不会出现"二次探底",亦不会出现大面积的欧美经济衰退.公共债务危机与私人债务金融泡沫相比,其影响范围会较为有限,而且相对比较透明.

从规模上看,欧洲五国的债务加起来不超过3万亿欧元,而主权债务很难做衍生工具,因此其数量有限;且目前的欧债危机主要发生在欧洲五国,欧洲其他国家的情况还不错.

樊纲还表示,美元的救市机制还在起作用,并在不断完善,而美国自我修复能力比较强,创新能力比较强,所以美国大体上不会出现大问题,.(完)