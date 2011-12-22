〔美国个股〕通用汽车将在全球召回约两万辆凯迪拉克SRX汽车

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月21日电---美国通用汽车(General Motors)(GM.N)表示,将召回近两万辆凯迪拉克(Cadillac)SRX汽车,主要集中於中国和美国,因该车型可能存在变速箱缺陷.
通用汽车中国合资企业--上海通用将在中国召回9,862辆凯迪拉克SRX,通用将在美国召回8,789辆.通用发言人表示,其他20个国家的少量汽车也受到影响.
上海通用是通用汽车和上汽(600104.SS)建立的合资企业.
此次召回车辆是通用位於墨西哥Ramos Arizpe的工厂生产的,生产日期为2010年和2011年.
通用在给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的信件中表示,发现在某些情况之下,变速箱不能正确换档.
通用发言人表示,尚未在任何国家收到与此问题相关的事故或伤害报告.
通用周三在另外的公告中表示,将召回出售给美国汽车租赁公司的3,150辆雪佛兰科帕奇(Chevrolet Captiva)汽车,因动力转向装置存在过热问题,可能导致发动机舱起火.涉及车辆为2011年和2012年生产.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。