〔美国债市〕CHAIT或为2011年最後一笔ABS发债交易,穆迪发布CMBS损失

IFR纽约12月21日电---摩根大通为7.75亿美元CHAIT 2011-A3信用卡资产担保证券(ABS)定价,这有有可能是2011年最後一宗ABS新债发行.这笔期限为1.97年的AAA级证券定价与指导价格相符,即伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码12个基点.发行规模从原计划的5亿美元扩至7.75亿美元,加拿大皇家银行和瑞士信贷银行担任协理行.

据IFR和汤森路透SDC记录数据,将CHAIT计算在内,今年迄今的ABS发行总额为1,220亿美元.摩根大通、美国银行和花旗集团有望成为今年承销商的前三名,市场份额分别为15%,14.4%和11.6%.预料2012年ABS发行规模介於1,150-1,450亿美元之间.

在商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)市场,穆迪发表的"美国CMBS损失率"季度报告,表明第三季美国CMBS贷款清算的加权平均损失率为39.7%,高於第二季的39.1%.除损失不足2%的部分贷款外,贷款的加权平均损失率达52.1%,高於上季的51.7%.

穆迪的这份季报追踪美国CMBS产品和合并交易中,因清算和累积交易损失形成的贷款损失率.该季报详细列示在1998年至2008年期间贷款,在2000年至2011年9月15日期间清算的贷款损失情况.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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