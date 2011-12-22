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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 08:42 BJT

《中国重要政经日程》--2011年12月22日-2012年4月14日

=============================近日重要政经日程==========================

12/24(六)

--第十一届中国经济论坛在北京举行.

1/7/2012(六)

--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.

1/8/2012(日)

--第十三届北大光华新年论坛在北京举行

--2012长江年度论坛在三亚举行.

1/9/2012(一)

--第二届中国小额信贷机构联席会年会在北京举行.

2/4/2012(六)

--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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