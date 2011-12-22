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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 09:05 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下降,因市场质疑欧洲央行贷款举措成效

路透首尔12月22日电---韩元兑美元KRW=KFTC周四早盘回落,追随海外市场跌势,与合约相关的一次性出口商美元卖盘消退,且市场对欧洲挹注流动性新措施能否解决该地区债务危机表示怀疑.

0025GMT,韩元兑美元报1,153.8,较周三收盘价1,147.7下降0.5%,此前连续大涨两日.

三年期公债期货3月合约KTBc1上升0.02点,报104.57.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,153.8 1,147.7

日圆/韩元JPYKRW=R 14.7752/924 14.7614/800

韩国公债期货KTBc1* 104.57 104.55

韩国综合股价指数.KS11 1,839.36 1,848.41

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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