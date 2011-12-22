《中国债券市场每日交易备忘》--12月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人民银行10亿元人民币三个月期央行票据上午招标,预计中标收益率续持平於3.1618% 进出口银行13.2亿元人民币五年增发债券10:00-11:00招标,中标收益率预测均值3.54% 山东商业集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行为主承销商 中铁二十五局2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行为主承销商 漳州发展( 000753.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行为主承销商 广州地铁总公司30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行和建设银行主承 陕西农业和科技中小企业2.1亿元三年期集合票据簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 吴江东方国资公司13亿元七年期固息债1180175,票面利率8.05% 咸阳城投11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180179,票面利率7.90% 中国泛海控股集团18亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180182,票面利率8.80% 中国泛海控股集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180183,票面利率8.90% 张家港保税区张保实业9亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180185,票面利率7.80% 北京谷财国资公司5亿元七年期固息债1180187,票面利率8.28% 盐城城南新区建投公司15亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180189,票面利率8.19% 万向钱潮( 000559.SZ )15亿元一年期短融041161016,票面利率6.82% 上海城投25亿元一年期短融041155003,票面利率5.17% 中原环保( 000544.SZ )2.3亿元三年期中票1182396,票面利率8.50% 厦门港务控股集团6亿元一年期短融041166005,票面利率6.82% ============================================================================== 三、缴款: 宝钢集团新疆八一钢铁公司10亿元一年期短融041151013,票面利率6.82% 陕西交通建设集团50亿元三年期中票 新疆艾比湖农工商联合总公司5.5亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年Shibor基准)中票 ============================================================================== 四、还本付息: 央行10亿元一年期央票1001111到期兑付,参考收益率2.3437% 中国中铁( 601390.SS )20亿元一年期短融1081433到期兑付,票面利率4.06% 国开行350亿元20年期固息金融债090224付息,票面利率4.70% 建设银行( 601939.SS )200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债090705付息,票面利率4.80% 天津滨海建投集团29亿元10年期固息债0980182付息,票面利率5.38% 铁岭公共资产投资公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980183付息,票面利率7.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国民经济研究所所长、前央行货币政策委员会委员樊纲称,明年中国经济增速预计 在8.5%-8.7%,通货膨胀率在4%以下,财政政策会保持积极态势以稳定经济增长.[ID:nCN1301146] --中国证券报周四援引消息人士透露,12月上半月中国四大国有商业银行信贷投放骤然提 速,新增贷款达750多亿元人民币.[ID:nCN1301072] --中国人民银行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对 性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节 的支持力度.[ID:nCN1300982] 国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ============================================================================== 注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完) --整理 曾菱; 审校 边竞/周晓峰