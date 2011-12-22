〔中国央行〕四季度储户调查显示居民对未来物价上涨预期大幅回落

澳洲经济：央行总裁描绘出乐观经济图景，预期未来几年GDP平均增3%

路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。