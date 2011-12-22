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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 09:20 BJT

〔中国央行〕四季度储户调查显示居民对未来物价上涨预期大幅回落

路透北京12月22日电---中国人民银行周四公布四季度储户调查,居民对未来物价上涨预期大幅回落,预测下季物价上涨的居民比例为36.8%,较上季度大幅下降12.8个百分点.

调查显示,中国银行家对宏观经济热度指数持续下降,两年来首次跌破临界值50%.企业家宏观经济热度指数连续两个季度低於50%景气临界值,四季度较上季下降6个百分点.

四季度认为货币政策适度的银行家占比较上季上升7个百分点,企业家四季度贷款满意度预期指数结束去年以来下降态势,满意度指数略降.

浏览央行调查报告,请点选(r.reuters.com/puz65s) (r.reuters.com/quz65s)

(r.reuters.com/nuz65s)(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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