〔中国央行〕四季度储户调查显示居民对未来物价上涨预期大幅回落

澳洲经济：央行总裁描绘出乐观经济图景，预期未来几年GDP平均增3%
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
路透北京12月22日电---中国人民银行周四公布四季度储户调查,居民对未来物价上涨预期大幅回落,预测下季物价上涨的居民比例为36.8%,较上季度大幅下降12.8个百分点.
调查显示,中国银行家对宏观经济热度指数持续下降,两年来首次跌破临界值50%.企业家宏观经济热度指数连续两个季度低於50%景气临界值,四季度较上季下降6个百分点.
四季度认为货币政策适度的银行家占比较上季上升7个百分点,企业家四季度贷款满意度预期指数结束去年以来下降态势,满意度指数略降.
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--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担
下月科威特售予亚洲客户的原油价格较阿曼/迪拜指标价格每桶贴水1.10美元，2月为每桶贴水1.40美元。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)