〔欧洲金融〕苏格兰皇家银行董事长预料,一个"小国"将退出欧元区

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月22日电---英国苏格兰皇家银行(RBS.L)董事长Philip Hampton预料,一个"小国"将退出欧元区.他向天空新闻台(Sky News)表示,如此一来将给全球银行体系施加更多压力.
"我认为,一个国家,一个小国,将离开欧元区,"Philip Hampton在一个预先录制的节目中表示,该节目定於周四播出.
"这可能是某个小国,因为我认为部分源於政治事件,经济环境和社会动荡,以及这三个因素的迭加.但我料想,某个国家退出欧元区的机会很大."他并称.
Hampton提到,英国银行体系的问题尚未完全获得解决,尽管银行业"正在康复当中".(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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