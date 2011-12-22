〔欧洲金融〕苏格兰皇家银行董事长预料,一个"小国"将退出欧元区

路透伦敦12月22日电---英国苏格兰皇家银行(RBS.L)董事长Philip Hampton预料,一个"小国"将退出欧元区.他向天空新闻台(Sky News)表示,如此一来将给全球银行体系施加更多压力.

"我认为,一个国家,一个小国,将离开欧元区,"Philip Hampton在一个预先录制的节目中表示,该节目定於周四播出.

"这可能是某个小国,因为我认为部分源於政治事件,经济环境和社会动荡,以及这三个因素的迭加.但我料想,某个国家退出欧元区的机会很大."他并称.

Hampton提到,英国银行体系的问题尚未完全获得解决,尽管银行业"正在康复当中".(完)