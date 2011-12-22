〔国际油市〕NYMEX原油扩大涨势,受美国原油库存下降推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月22日电---美国原油期货周四在亚洲时段上涨,为连续第四个交易日走高,此前公布的美国原油库存下降至三年低点.
但原油期货涨幅受制於挥之不去的欧债危机担忧,因欧洲银行业申购欧洲央行(ECB)贷款规模超预期提振了市场人气,但其被意大利已经陷入经济衰退所抵销.
截止0040GMT,美国2月原油期货CLc1升0.36美元,至每桶99.03美元.周三该期约劲扬1.43美元,结算价报98.67美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。