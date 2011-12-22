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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 09:20 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油扩大涨势,受美国原油库存下降推动

路透新加坡12月22日电---美国原油期货周四在亚洲时段上涨,为连续第四个交易日走高,此前公布的美国原油库存下降至三年低点.

但原油期货涨幅受制於挥之不去的欧债危机担忧,因欧洲银行业申购欧洲央行(ECB)贷款规模超预期提振了市场人气,但其被意大利已经陷入经济衰退所抵销.

截止0040GMT,美国2月原油期货CLc1升0.36美元,至每桶99.03美元.周三该期约劲扬1.43美元,结算价报98.67美元.

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