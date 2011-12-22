版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 09:20 BJT

〔澳新汇市〕澳元/欧元守在历史高位附近,市场怀疑ECB贷款供应的作用

路透惠灵顿/悉尼12月22日电---澳元和新西兰元兑美元周四走势均迟滞,但兑欧元均守住涨幅,因投资者对欧洲央行(ECB)提供的4,890亿欧元巨额贷款是否能解决欧债危机持怀疑态度.

欧元兑澳元EURAUD=R周三创历史低位1.2858澳元,最新报1.2941澳元,一位交易员称,由於欧洲和澳洲在经济基本面上存在差异,未来欧元兑澳元有下行趋势.

澳元兑美元AUD=D4下滑至1.0072美元,纽约尾盘报1.0090美元,海外市场曾从10日高位1.0220美元大幅回落.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐