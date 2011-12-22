〔澳新汇市〕澳元/欧元守在历史高位附近,市场怀疑ECB贷款供应的作用

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月22日电---澳元和新西兰元兑美元周四走势均迟滞,但兑欧元均守住涨幅,因投资者对欧洲央行(ECB)提供的4,890亿欧元巨额贷款是否能解决欧债危机持怀疑态度.
欧元兑澳元EURAUD=R周三创历史低位1.2858澳元,最新报1.2941澳元,一位交易员称,由於欧洲和澳洲在经济基本面上存在差异,未来欧元兑澳元有下行趋势.
澳元兑美元AUD=D4下滑至1.0072美元,纽约尾盘报1.0090美元,海外市场曾从10日高位1.0220美元大幅回落.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。