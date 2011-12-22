〔芝加哥期市〕美国小麦期货亚洲盘初上升,玉米和大豆期货小跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月22日电---美国小麦期货周四在亚洲盘初小升,为连续第六日上涨.受南美乾旱天气将有些缓解的前景影响,玉米和大豆期货小幅下滑.
阿根廷乾旱地区周三夜间料将迎来降雨,对谷物市场产生打压,不过关於乾旱将损及收成的忧虑依然存在.阿根廷是全球第二大玉米出口国和第三大大豆出口国.
美国12月大豆期货Sc1下跌0.75%至每蒲式耳11.53美元,3月玉米期货CH2跌0.20%至6.15-1/4美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。