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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 09:24 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货亚洲盘初上升,玉米和大豆期货小跌

路透悉尼12月22日电---美国小麦期货周四在亚洲盘初小升,为连续第六日上涨.受南美乾旱天气将有些缓解的前景影响,玉米和大豆期货小幅下滑.

阿根廷乾旱地区周三夜间料将迎来降雨,对谷物市场产生打压,不过关於乾旱将损及收成的忧虑依然存在.阿根廷是全球第二大玉米出口国和第三大大豆出口国.

美国12月大豆期货Sc1下跌0.75%至每蒲式耳11.53美元,3月玉米期货CH2跌0.20%至6.15-1/4美元.

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