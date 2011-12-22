版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 09:37 BJT

〔韩国金融〕NPS明年将把1,150亿美元资金委托给外部基金公司--政府

路透首尔12月22日电---韩国保健福祉部周四在声明中表示,韩国国家退休基金(NPS)计划明年将把132万亿(兆)韩元(合1,150.2亿美元)资金委托给外部基金公司,比截至10月底的资金数量高出3.4%.保健福祉部负责监管这一基金组织.

韩国国家退休基金管理着396万亿韩元资产,是全球第四大退休基金.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐