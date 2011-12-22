〔韩国金融〕NPS明年将把1,150亿美元资金委托给外部基金公司--政府

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月22日电---韩国保健福祉部周四在声明中表示,韩国国家退休基金(NPS)计划明年将把132万亿(兆)韩元(合1,150.2亿美元)资金委托给外部基金公司,比截至10月底的资金数量高出3.4%.保健福祉部负责监管这一基金组织.
韩国国家退休基金管理着396万亿韩元资产,是全球第四大退休基金.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。