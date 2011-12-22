〔韩国金融〕NPS明年将把1,150亿美元资金委托给外部基金公司--政府

路透首尔12月22日电---韩国保健福祉部周四在声明中表示,韩国国家退休基金(NPS)计划明年将把132万亿(兆)韩元(合1,150.2亿美元)资金委托给外部基金公司,比截至10月底的资金数量高出3.4%.保健福祉部负责监管这一基金组织.