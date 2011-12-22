〔路透调查〕英国房价2012年料将温和下滑,受欧元区债务危机拖累

澳洲经济：央行总裁描绘出乐观经济图景，预期未来几年GDP平均增3%
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
路透伦敦12月21日电---路透访问的分析师预测,英国房价明年料将温和下滑,如果欧元区主权债危机大幅恶化,英国房价表现可能更差.
英国经济成长已然相当疲弱,2012年可能进一步放缓,进而打压平均房价,尽管过去两个月部分房地产市场调查显示近期房价上升.
路透12月对23名分析师的访查显示,预期中值为明年英国房价下滑1.7%,上次於9月进行的调查结果为预期持平.最新调查的预估值从下跌6.4%至上升4%.
欧元区很可能已经陷入衰退,两周前的路透调查显示英国陷入衰退的可能性为50%.除了投机以外,很难有什麽因素能推动明年英国房价走高.
"英国房地产市场以及英国经济面临的最大风险是,不断升级的欧元区危机,"Schroders分析师Azad Zangana说.
"若发生信贷紧缩,银行将限制抵押贷款,这会打击房价."(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担
下月科威特售予亚洲客户的原油价格较阿曼/迪拜指标价格每桶贴水1.10美元，2月为每桶贴水1.40美元。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)