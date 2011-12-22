〔路透调查〕英国房价2012年料将温和下滑,受欧元区债务危机拖累

路透伦敦12月21日电---路透访问的分析师预测,英国房价明年料将温和下滑,如果欧元区主权债危机大幅恶化,英国房价表现可能更差.

英国经济成长已然相当疲弱,2012年可能进一步放缓,进而打压平均房价,尽管过去两个月部分房地产市场调查显示近期房价上升.

路透12月对23名分析师的访查显示,预期中值为明年英国房价下滑1.7%,上次於9月进行的调查结果为预期持平.最新调查的预估值从下跌6.4%至上升4%.

欧元区很可能已经陷入衰退,两周前的路透调查显示英国陷入衰退的可能性为50%.除了投机以外,很难有什麽因素能推动明年英国房价走高.

"英国房地产市场以及英国经济面临的最大风险是,不断升级的欧元区危机,"Schroders分析师Azad Zangana说.

"若发生信贷紧缩,银行将限制抵押贷款,这会打击房价."(完)