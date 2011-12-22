〔新闻稿〕中国央行四季度调查显示企业家经济热度指数继续回落

(以下为中国人民银行发布的2011年第四季度企业家问卷调查综述全文)

2011年第4季度中国人民银行企业家问卷调查结果显示：

一、宏观经济热度指数和企业家信心指数企业家宏观经济热度指数延续回落趋势，本季较上季下降 6个百分点至41.7%,已连续两个季度位於 50%的景气临界值以下。从占比看，认为宏观经济形势“偏冷”的企业家占比为 24.8%，较上季度上升 6.7 个百分点，而认为宏观经济形势“正常”的企业家从今年1季度的74.3%持续下滑至67.1%，累计下滑7.2个百分点。企业家信心指数为68.4%，较上季度下滑 1.8 个百分点。

二、原材料购进价格指数和生产资料价格指数原材料购进价格指数和生产资料综合价格指数在上季度高位回落的基础上继续大幅下降，较上季分别下降8.2和7.1个百分点至68.2%和68.6%。对下季度，原材料购进价格预期指数和生产资料综合价格预期指数为66.3%和66.4%，较上季分别回落6.3和6个百分点。

三、出口订单指数和国内订单指数

出口订单指数为48.7%，较上季下降2.9个百分点，为2009年4季度以来首次落于50%以下的区间；企业出口订单预期指数为49%，较上季度下降3.4个百分点。国内订单指数为53.2%，较上季度下降22.1个百分点，连续四个季度回落；国内订单预期指数为52.5%，较上季下降4个百分点。

四、企业经营景气指数和盈利指数

企业经营景气指数为67.5%，较上季回落1.8个百分点。企业盈利指数为55.5%，较上季度回落2.1个百分点，延续了前三个季度逐季回落的态势；企业盈利预期指数为56.4%，比上季度下降3个百分点，连续三个季度回落。

五、企业贷款满意度预期指数

企业贷款满意度指数为30.5%，较上季下降0.8个百分点；贷款满意度预期指数结束了去年以来的下降态势，本季较上季上升0.4个百分点至31.4%。预期下季贷款“适度”的企业家比例为60.3%，比上季度上升1.2个百分点。(完)

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