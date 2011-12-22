〔新闻稿〕中国央行四季度调查显示企业家经济热度指数继续回落

澳洲经济：央行总裁描绘出乐观经济图景，预期未来几年GDP平均增3%
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
(以下为中国人民银行发布的2011年第四季度企业家问卷调查综述全文)
2011年第4季度中国人民银行企业家问卷调查结果显示：
一、宏观经济热度指数和企业家信心指数企业家宏观经济热度指数延续回落趋势，本季较上季下降 6个百分点至41.7%,已连续两个季度位於 50%的景气临界值以下。从占比看，认为宏观经济形势“偏冷”的企业家占比为 24.8%，较上季度上升 6.7 个百分点，而认为宏观经济形势“正常”的企业家从今年1季度的74.3%持续下滑至67.1%，累计下滑7.2个百分点。企业家信心指数为68.4%，较上季度下滑 1.8 个百分点。
二、原材料购进价格指数和生产资料价格指数原材料购进价格指数和生产资料综合价格指数在上季度高位回落的基础上继续大幅下降，较上季分别下降8.2和7.1个百分点至68.2%和68.6%。对下季度，原材料购进价格预期指数和生产资料综合价格预期指数为66.3%和66.4%，较上季分别回落6.3和6个百分点。
三、出口订单指数和国内订单指数
出口订单指数为48.7%，较上季下降2.9个百分点，为2009年4季度以来首次落于50%以下的区间；企业出口订单预期指数为49%，较上季度下降3.4个百分点。国内订单指数为53.2%，较上季度下降22.1个百分点，连续四个季度回落；国内订单预期指数为52.5%，较上季下降4个百分点。
四、企业经营景气指数和盈利指数
企业经营景气指数为67.5%，较上季回落1.8个百分点。企业盈利指数为55.5%，较上季度回落2.1个百分点，延续了前三个季度逐季回落的态势；企业盈利预期指数为56.4%，比上季度下降3个百分点，连续三个季度回落。
五、企业贷款满意度预期指数
企业贷款满意度指数为30.5%，较上季下降0.8个百分点；贷款满意度预期指数结束了去年以来的下降态势，本季较上季上升0.4个百分点至31.4%。预期下季贷款“适度”的企业家比例为60.3%，比上季度上升1.2个百分点。(完)
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--整理 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担
下月科威特售予亚洲客户的原油价格较阿曼/迪拜指标价格每桶贴水1.10美元，2月为每桶贴水1.40美元。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)