康菲石油就渤海湾漏油设立两项基金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月21日电---美国康菲石油（ConocoPhillips）(COP.N)周三称，公司就今年6月渤海湾漏油事故设立两项基金，一项用於赔偿受事故影响的居民和企业，另一项基金用於改善渤海湾环境。
中国官员谴责因康菲石油工作疏忽，造成漏油事故；该公司也承认，造成渤海湾3,300多桶石油泄漏。
康菲石油没有透露赔偿金总额。
今年9月，康菲石油承诺设立赔偿基金，并将独立运作，对受影响群体提供合理的赔偿金额。
康菲石油首席执行官（CEO）穆礼怀（James Mulva）发表声明称：“基金将帮助受影响群体应对挑战，并促进渤海湾环境可持续发展。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。