〔新闻稿〕中国央行调查显示银行家信心回升,多预期货币政策保持适度

(以下为中国人民银行发布的2011年第四季度全国银行家问卷调查综述全文)

2011年第4季度，由中国人民银行和国家统计局共同完成的全国银行家问卷调查显示：宏观经济热度指数继续下降，银行家信心指数回升，银行业景气指数稳定，贷款需求指数下降，货币政策感受指数明显上升。

一、银行家宏观经济信心指数

宏观经济热度指数继续下降，两年来首次跌入临界值50%以下，为48%。其中，认为当前宏观经济“偏冷”的银行家占比为23.6%，比上季度上升11.8个百分点；认为“正常”的银行家占比为56.9%，比上季上升4.4个百分点；对下季度经济运行走势，22.9%的银行家预计将“偏冷”，61.8%的银行家预计下季“正常”。银行家宏观经济信心指数比上季上升4.4个百分点，为59.3%。

二、银行业景气指数

银行业景气指数为85.4%，比上季上升1.1个百分点；银行盈利指数为90.4%，较上季上升0.5个百分点；反映银行竞争力的扩散指数为66.9%，较上季略降0.3个百分点。

三、贷款需求指数

银行贷款需求指数为79.9%，比上季下降3百分点。分行业看，农业、制造业和非制造业贷款需求指数分别为64.6%、73.3%和67.1%，比上季下降1.3、1.9和3.2个百分点，房地产业和建筑业需求指数分别为 56.5%和58.5%，分别比上季下降4.2和2.8个百分点；分企业规模看，大、中、小型企业贷款需求均比上季有所回落。问卷反映本季度贷款需求变化的主要原因：排在第一位的是市场需求变化（占比达 83.3%），第二位的是宏观经济政策变化（占比78.7%），第三位的是存贷款利率变化（占比23.8%）。

四、货币政策感受指数

本季度银行家货币政策感受指数（选择货币政策“适度”的银行家占比）为42.7%，较上季上升7个百分点。对下季货币政策，56%的银行家预期将保持适度水平，较上季上升13.9个百分点；14.4%的银行家预期“趋松”，较上季提高10.9个百分点;29.6%的银行家预期“趋紧”，较上季下降24.8个百分点。(完)

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