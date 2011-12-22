〔新闻稿〕中国央行调查显示居民通胀预期大幅回落,房地产已非投资首选

(以下为中国人民银行发布的2011年第四季度全国城镇储户问卷调查综述全文)

2011年第4季度，由中国人民银行在全国50个城市进行的2万户城镇储户问卷调查显示：

一、物价感受指数

居民当期物价满意指数16.5%，较上季度和去年同期分别提高1.7和2.7个百分点。68.7%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季和去年同期分别回落3.2和5.1个百分点，29.6%的居民认为“可以接受”，较上季和去年同期分别提高3.2和4.9个百分点。

居民对未来物价上涨预期大幅回落，未来物价预期指数65.4%，低於上季和去年同期9.4和16.3个百分点；其中，预测下季物价上涨的居民比例为36.8%，较上季度大幅下降12.8个百分点。

二、收入感受指数

居民当期收入感受指数50.9%，较上季回升0.5个百分点。目前该指数处於50%临界值以上的较低区间，表明居民收入情况不够理想。

居民未来收入信心指数55.3%，较上季提高1个百分点，主要是中低收入和高收入居民家庭对收入预期的改善带动了该指数的回升。

三、就业感受指数

居民当期就业感受指数39.8%，较上季提高0.7个百分点，处於2009年以来的较高水平。居民未来就业预期指数50.6%，较上季提高 0.3个百分点，其中预期下季就业形势“好”或“基本不变”的居民占69.7%，预期“就业差”的占11.4%。

四、储蓄、投资、消费意愿

在当前物价、利率以及收入水平下，82.4%的城镇居民倾向於储蓄（其中，35.2%偏好“投资债券、股票、基金等”，47.2%偏好“储蓄存款”），17.6%倾向於“更多消费”。

在各主要投资方式中，偏好“房地产投资”的居民为16.5%，较上季大幅下降7.1个百分点。房地产投资不再是居民的投资首选。取而代之的是投资“基金、理财产品”22.5%，其他依次为“债券投资”16.4% “股票投资”9.7%；其中，债券投资已连续6个季度上升。

在各类消费中，居民购车意愿为13.9%，处於调查以来较高位；大额商品消费意愿与旅游意愿分别为24.8%和20.6%，较上季分别回落 0.5和3.6个百分点。

五、对房价预期与购房意愿

居民对当前房价感受变化不大，对房价上涨预期出现大幅回落。72.9%的居民认为房价“过高，难以接受”，较上季下降2.8个百分点。对下半年房价走势，46.2%的居民预期“基本不变”，20.8%的居民预期“下降”，19%的居民预期“上升”，这一比例较上季下降了18.9个百分点。其中北京与上海两地居民预期房价下降的比重大增，分别达28.5%和26.8%，较上季各大幅提高14.3和22.8个百分点。

未来3个月内有购房意愿的居民占13.9%，比上季小幅下降0.3个百分点。接近监测以来的最低点（13.2%，2008年第3季度）。这一结果表明，目前房地产市场观望气氛浓厚，房地产调控成效凸显。(完)

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