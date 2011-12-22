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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 09:59 BJT

〔金属期市〕铜价结束两日涨势後下滑,市场怀疑ECB贷款操作的效用

路透吉隆坡12月22日电---铜价周四下滑,结束两日涨势,投资者担忧欧洲央行(ECB)最新一轮对银行业者的贷款操作,不足以帮助欧元区摆脱已延烧两年之久的主权债务危机.

0116GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.63%至每吨7,402.75美元,铜价在过去两个交易日内上涨2.7%.今年以来,铜价已累计录得23%的跌幅,为三年来首个年度下跌.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3下滑0.77%至每吨54,200元人民币(8,600美元).上海期铜2011年已下跌25%.

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