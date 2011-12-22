〔金属期市〕铜价结束两日涨势後下滑,市场怀疑ECB贷款操作的效用

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月22日电---铜价周四下滑,结束两日涨势,投资者担忧欧洲央行(ECB)最新一轮对银行业者的贷款操作,不足以帮助欧元区摆脱已延烧两年之久的主权债务危机.
0116GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.63%至每吨7,402.75美元,铜价在过去两个交易日内上涨2.7%.今年以来,铜价已累计录得23%的跌幅,为三年来首个年度下跌.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3下滑0.77%至每吨54,200元人民币(8,600美元).上海期铜2011年已下跌25%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。