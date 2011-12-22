《亚洲金融焦点》亚太地区今年发股跌至三年低点,瑞银让出承销冠军头衔

* 2011年亚太地区股票发行募集资金减少42%,为1,950亿美元

* IPO交易下降51.5%至803亿美元

* 瑞银七年来首次让出股票资本市场承销商的头把交椅,高盛取而代之

* 承销商收入下降21%;平安和国信证券位居前两名

* 10宗表现最佳的IPO有五宗在韩国和马来西亚

路透香港12月22日电---亚太地区2011年股票发行募集资金降至三年低点,预计进入2012年後很长一段时间都将维持这种低迷状态,因地区市场首次公开发行(IPO)多数表现欠佳,新股发行很难吸引投资者参与.

除日本外亚洲地区规模在2.5亿美元以上的IPO中,有将近75%目前股价都低於招股价,且今年下半年券商承销收入也大幅下滑.

2011年股市波动性升至2008年以来最高,瑞银UBSN.VX也七年来首次让出在该地区股票承销业务中的头把交椅,被高盛(GS.N)取而代之.

今年上半年的业务比较繁忙,大宗商品巨擘嘉能可(GLEN.L)(0805.HK),和记港口控股信托(HPHT.SI)以及时尚品牌普拉达(Prada)(1913.HK)都进行了大规模的招股活动,然而此後,需求在下半年忽然消失得无影无踪,数十宗交易或推迟或削减.

基金经理人对於买入新发行股票仍持谨慎态度,因担心欧债危机以及中国经济成长放缓.投资银行家们预期市场中的风险偏好难以很快恢复.

"2011年投资者在股票资本市场中很难赚到钱.因此2012年他们会更加谨慎,"高盛除日本外亚洲股票资本市场联合主管Steven Barg说.

"明年,尤其是上半年,按说将会非常困难."

根据汤森路透数据,除日本外亚太地区2011年股票发行筹资额锐减42%至1,950亿美元,为2008年以来最低,当时为1,114亿美元.

数据显示,IPO交易下滑更加严重,募资金额减少51.5%至803亿美元,为2009年以来最低.

有关亚太地区除日本外股票资本市场发股情况的图表请点选(link.reuters.com/muv65s)

亚洲交易所发股情况的图表请点选(link.reuters.com/tuv65s)

今年高盛承担了亚太地区五宗最大IPO中的四宗,承销额为149亿美元.瑞银今年承销额为120.3亿美元,自2005年以来其一直居於首位.

根据汤森路透/Freeman Consulting的估算,中国企业平安证券和国信证券在亚太地区获得的承销费高於任何一家国际巨头,分别为2.317亿美元和2.178亿美元.

尽管瑞银赢得的交易少於高盛,但估算获得费用为2.156亿美元,位居第三,高盛排在其後,为2.079亿美元.

**IPO的赢家**

香港近期一直是人们关注的IPO市场.但要说到表现,今年投资者还是参与韩国和马来西亚IPO会赚得更多.

汤森路透数据显示,今年十佳IPO中有三家是在韩国上市的,马来西亚占两家.

"韩国市场仍有许多风险意愿,国内有大量资金在寻找投资机会.显然这是由韩国经济表现强劲带动的,"芝加哥IPO投资企业IPOX Schuster创始人Josef Schuster称.

Korea Aerospace Industries(047810.KS)的首次公开发行在本地区表现最为亮丽.该公司开发喷气式战斗机并为包括波音(BA.N)在内的企业生产配件,其在6月上市融资5.2亿美元,自上市以来股价已累计涨约148%.

汽车零件生产企业韩国现代威亚汽车模具公司(011210.KS)在1月上市融资4.66亿美元后,目前股价已共计涨约114%.电子产品零售商Himart (071840.KS)在6月融资3.84亿美元后,股价已涨35.4%.

"从以往来看,韩国IPO通常定价要打很大的折扣,价格便宜,"摩根大通驻香港的亚太地区股票资本主管Kester Ng表示.

今年亚洲其他涨幅较高的新上市企业包括炼糖厂MSM Malaysia(MSMH.KL),该公司在6月融资2.70亿美元,以及马来西亚离岸油气服务提供商Bumi Armada (BUAB.KL).MSM上市以来股价累计涨37.4%,Bumi Armada上扬35%.