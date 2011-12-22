〔全球金属〕1-9月精炼铜供应缺口17万吨,上年同期缺口42.9万吨--ICSG

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月21日电---国际铜业研究组织(ICSG)周三公布的最新月度报告显示,今年前九个月全球精炼铜市场供应缺口为17万吨,上年同期为缺口42.9万吨.
ICSG还表示,全球铜市场9月供应缺口为1.3万吨,但经季节调整後为供应过剩1.8万吨.
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--编译 杜明霞;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。