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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 10:28 BJT

〔全球金属〕1-9月精炼铜供应缺口17万吨,上年同期缺口42.9万吨--ICSG

路透伦敦12月21日电---国际铜业研究组织(ICSG)周三公布的最新月度报告显示,今年前九个月全球精炼铜市场供应缺口为17万吨,上年同期为缺口42.9万吨.

ICSG还表示,全球铜市场9月供应缺口为1.3万吨,但经季节调整後为供应过剩1.8万吨.

浏览ICSG报告全文,请点选(here)(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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