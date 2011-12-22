诺基亚Lumia 800不足以挽救危局

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基12月21日电（记者 Tarmo Virki）---尽管赢得手机测评人士一片褒扬之声，诺基亚令人期待的Windows手机若要在由苹果和谷歌主导的智能手机大战中夺取立足之地，可能还是太少、太迟。

据Exane BNP Paribas调查，诺基亚首款Windows手机Lumia 800并未引起多少消费者兴趣，仅2%要购买智能手机的欧洲人表示会选择该款手机。

分析师称，除了一个软件缺陷影响一些Lumia 800手机电池续航能力以外，该款手机并没有特别值得挑剔之处，但消费者就是不买账。

在智能手机市场，谷歌安卓系统市场占有率在50%左右，苹果手机系统为15-20%，而微软Windows手机系统占有率仅有2%。

Bernstein分析师Pierre Ferragu说：“第三种生态系统立足的空间不大，智能手机市场整合速度很快。”他给出的诺基亚股票评级为“卖出”。

投资者担心，诺基亚将无法挽回过去几年被苹果等竞争对手夺走的市场份额，该公司股价自10月26日Lumia 800手机发布以来，已下跌逾20%。

诺基亚决定抛弃其旧有塞班手机系统，转而使用Windows手机系统，但仍有大量手机使用塞班，且塞班系统的手机销量是Windows手机销量的10倍。

随着诺基亚持续转向Windows阵营，塞班手机销量在未来几个季度将进一步下滑。一些分析师警告，诺基亚未来股息将降低，营收也将弱於预期。（完）

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