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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 10:36 BJT

〔中国新债〕华鲁控股集团下周四将发行18亿元中期票据,期限五年

路透上海12月22日电---中国华鲁控股集团有限公司周四公告称,将於下周四(29日)簿记建档
发行18亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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  华鲁控股      18      18        5   12/29簿记建档  民生银行     AA+       12/30      12/31 
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 黄凯

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