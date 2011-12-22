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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 10:56 BJT

〔标题新闻〕奥巴马经济顾问称,国会僵局令美国经济前景承压,或使银行业者修正明年增长预估

注:标题中讲话者为美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E7NL6VM]

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