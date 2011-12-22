手机支付方式普及仍有待时日

(本文由路透中文网编译)

路透12月21日电---别急着把钱包给扔到一旁。

目前，Gap、Toys R Us等许多大型零售商正与银行、支付处理公司及谷歌合作，消费者购物时不再需要信用卡，用手机即可完成支付。但预计至少未来几年，这种新的支付模式不会真正完全取代其它支付方式。

毕马威周三发布的研究结果显示，只有23%的消费者愿意使用手机支付，而非其它支付方式，30%的年轻人更愿意使用这种新的付款方式。

这表明，零售商希望提高结帐效率，银行要拓展收入来源，但这些愿望不会很快成为现实。

移动支付行业潜在参与者表示，纽约、旧金山、芝加哥等城市的购物者越来越欢迎手机支付，但这种支付方式尚需两到四年才能普及。

全球推广手机支付的一大障碍是，消费者和一些公司质疑，用智能手机付款是否安全，与信用卡、借记卡或现金相比是否更加便捷。

住在纽约的52岁百老汇演员科尼格（Jack Koenig）表示，他将观望一段时间，“我不急。这到底有什麽优势？对我来说，是否真的更方便？我不这麽认为。如果你丢了手机，你就该郁闷了。”

全美零售商联合会（National Retail Federation）技术部负责人马德尔（Richard Mader）表示：“必须多方面同时推进。最主要的是，消费者要对这项技术有一定了解，零售商必须能够接受手机支付这种方式。”

其他人对此表示认同。Google Wallet商业产品经理Marc Freed-Finnegan Sr表示：“对於我们多数人来说，手机支付是新鲜事物。我们努力让人们明白，手机支付是商务发展趋势。”

不容忽视的是，手机支付市场目前尽管规模尚小，但增速很快。调研公司Aite Group预计，明年手机支付的交易额将达到21亿美元，2015年将达到226亿美元。

尽管手机支付长期前景良好，但近期却面临安全顾虑、非接触式支付机器不普及和零售商安装成本等障碍。

美国目前仅有约50万台非接触式支付设备安装在零售商销售网点或收银台。

“我们感到这需要时间，”eBAY公司PayPal部门负责移动业务的副总裁马卡斯（David Marcus）表示，“我们不想......完全依赖非接触式支付系统。”

该部门在关注移动支付业务的发展，同时也准备推出“云端钱包”，後者可以使购物者使用电脑、手机和银行卡进行支付，或者在收银台输入自己的手机号码即可完成支付。

在上述挑战之中，接受毕马威调查的970家公司中有71%表示，他们认为必须首先消除消费者的安全疑虑，才能在移动支付方面取得成功。

然而，这种改变需要时间。（完）