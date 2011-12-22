《全球主要央行动态》--12月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月15日-12月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称,在失业率长期内将上升的情况下,对於美联储(FED)进一步实施宽松政策需"多加琢磨".他表示,更宽松的货币政策会提振就业,但也会加大通胀风险.[ID:nCN1298654]

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,鉴於美国经济成长步伐稳定,美联储不太可能需要放宽货币政策. 拉克尔称,预计经济明年将增长2%-2.5%,称"我很难看到进一步实施货币刺激的理由."[ID:nCN1295148]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,美联储并未考虑推出新一轮购债计划来提振经济.埃文斯说,"我反对实施第二轮量化宽松举措(QE2),如果到时要讨论是否采取QE3,那麽我将坚决反对,但目前尚未讨论此问题,"[ID:nCN1291482]

而芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯则表示,在美国失业率降至7%以下之前,需要进一步放宽货币政策.他还表示,近期大部分美国经济数据可能"为高於趋势的成长增添了实质动能",对此他并不乐观.[ID:nCN1291480]

美联储公布针对美国最大型银行的资本及流动性规定的新建议,规定将分两个阶段推出,可能不会高於国际标准.第一阶段将依赖美联储已推出政策,诸如美联储在11月公布的资本压力测试计划.第二阶段银行资本和流动性规定的推出将基於美联储落实巴塞尔III国际银行监管协议.[ID:nCN1297572]

**欧洲**

各银行从欧洲央行(ECB)大举申购近5,000亿欧元三年期低息贷款,这是欧洲央行迄今向金融系统注入资金的最大规模,并且远高於所有预期.缓解了对於信贷紧缩的忧虑,但其中有多少资金将流入受困的欧元区经济体仍然不确定.[ID:nCN1300918]

欧洲央行总裁德拉吉称,欧元区政府在重建市场信心方面的途径正确,但提醒他们购买公债的紧急项目"既非永久,亦非无限".他表示,欧元区17个成员国政府"现在处於正确轨道,坚定实施预算整固的做法是对的."[ID:nCN1288856]但欧洲央行购债计划--证券市场计划(SMP)是暂时的,而非不限期的,银行可以利用从欧洲央行获得的资金回购自己的债券,或政府公债.当被问及欧元汇率时吉拉德表示,并无汇率目标.[ID:nCN1294578]

金融时报周日引述欧洲央行总裁德拉吉的讲话报导称,欧洲各国政府官员需采取快速行动让欧洲救助基金开始运作,因欧洲央行不能违反条约并采取量化宽松(QE)举措.他并称,从长期来看经济成长和撙节举措并非不能共存.[ID:nCN1291924]

欧洲央行管理委员会成员诺亚表示,欧央行将出手遏制影响到欧洲银行稳定的流动性危机,并将维持中期物价稳定,但不会加大债券购买,因大规模购买债券"远超出"央行作为最终贷款人的职责范围.[ID:nCN1293598]

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称,无计划进一步增加欧洲央行的资本.在被问及是否会进一步降息时,冈斯坦西欧表示,将一切采取必要的举措.他并称欧元区解体无法想象,即便一个国家退出都可能非常危险.[ID:nCN1294502]

欧洲央行在月度报告中称,欧元区经济前景依然面临高度不确定性,下行风险巨大."金融市场紧张状况加剧,正继续打压欧元区经济活动,前景依然面临高度不确定性和大量的下行风险,"明年经济增长料将复苏,不过步伐将非常缓慢."未来数月通胀率或持於2%上方,随後将跌至2%以下,"中期通胀前景的风险依然"大致平衡".[ID:nCN1287656]

**英国**

英国央行的12月7-8日会议记录显示,决策者不排斥在明年2月向迟滞经济进一步挹注资金,同时认为鉴於欧债危机的不确定性,现在还未到继续放松政策的时机.货币政策委员会(MPC)的全部九名委员在这次会议上一致赞成,维持资产购买目标规模在2,750亿英镑,并保持利率在0.5%的纪录低点不变.[ID:nCN1298876]

英国央行MPC委员布罗德班特表示,英国有陷入衰退之虞;而英国央行副总裁宾恩则暗示,该行可能采取更多货币刺激措施,以对抗今年冬季的经济低迷情势.宾恩接受英国广播公司(BBC)采访时表示,若我们认为有必要进一步实施量化宽松,我们将在2月实施.[ID:nCT0489671][ID:nCN1297018]

**瑞士**

瑞士央行在第四季政策会议维持瑞郎兑欧元的汇率上限1.20,并维持货币政策不变.央行并称,将尽全力维护瑞郎汇率上限,准备好无限量的购买外币;如果经济前景和通胀风险带来行动的必要性,则其准备好采取进一步的举措.[ID:nCN1286724]

**日本**

日本央行维持货币政策不变,但连续第二个月调降经济评估,因有越来越多的证据表明欧债危机正冲击到全球经济成长和日本复苏前景.一如市场广泛预期,日本央行维持政策利率於0-0.1%的区间不变,且未扩大货币刺激措施.但该行提出较上月更为悲观的经济评估,称经济活动升温的状况正呈现停滞,因海外经济成长放缓且日圆强势.[ID:nCN1298814]

日本央行总裁白川方明表示,日本经济复苏机制没有变化,但经济何时重新复苏不好说,可能在明年第一季或第二季. 欧债危机依然是日本经济面临的最大风险,不及时解决欧债危机可能对全球经济造成严重冲击.[ID:nCN1299342]

**中国**

中国人民银行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.[ID:nCN1300982]

中国央行货币政策委员会委员夏斌表示,明年中国仍实施稳健的货币政策,相较中国国内生产总值(GDP)的8%增幅,应保持合理的信贷投放.并表示需要更加精细地掌握好动态的差别存款准备金.[ID:nCN1293184]

中国央行副行长刘士余在日前出席第一届信用增进行业高端论坛时透露,国务院近期已批准央行作为信用评级行业的主管部门.[ID:nCH0090989]

**澳洲**

澳洲央行11月会议记录显示,央行本月决定降息,是因为欧洲危机对全球经济成长构成威胁,尽管有些因素显示放宽政策的必要性不是很强.央行委员会认为,来自欧洲的下行风险增加,"整体而言,委员们得出结论认为,全球经济成长可能在未来一年内更加疲弱." 因此,央行决定降息25基点至4.25%,为连续两个月降息.[ID:nCN1295174]

**其他**

瑞典央行下调附买回利率25个基点至1.75%,以应对出口市场需求疲弱可能导致的2012年经济增速明显减缓.瑞典央行称,指标附买回利率明年料保持低位,当通胀压力上升时,将需逐步上调附买回利率.[ID:nCN1296480]

印度央行维持指标利率不变,货币政策紧缩周期暂时停顿,即使通胀保持高位运行,但印度经济显示出疲弱的迹象.该行将附买回利率维持在8.5%,附卖回利率持稳在7.5%,银行存款准备金率则保持在6.00%不变.[ID:nCN1290166](完)