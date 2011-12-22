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市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 10:54 BJT

《外汇动态》欧元/美元波动率持稳,因现汇处於窄幅区间交投

0241GMT---欧元/美元EUR=一个月价平隐含波动率EUR1MO=在亚洲时段升至13.13的日高,但仍然远低於一周前触及的两周高位15.35,当时欧盟峰会刚刚落幕,结果令人失望.这个水准更是低於9月末欧洲债务危机肆虐之际的波动率,当时达到18.35.

欧元/美元现汇汇价目前报约1.3042,在1.3033-1.3052的狭幅区间内波动,在海外市场升至1.3199的反弹走势已经丧失动能.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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