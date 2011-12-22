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债券 | 2011年 12月 22日 星期四 10:59 BJT

〔中国新债〕杭汽轮集团下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月22日电---中国杭州汽轮动力集团有限公司周四公告称,将於下周二(27日)簿记建档发行5亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 杭汽轮集团              5       12  12/27簿记建档   南京银行      AA       12/28      12/29
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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