《IFR短评》美元兑日圆以外亚币交投淡静,沪综指再跌1.5%拖累周边市场

IFR悉尼12月22日电--早盘市场十分淡静,美元兑日圆以外亚洲货币横盘整理,无论是七国集团(G7)货币还是美元兑日圆以外亚币,都鲜有交易活动.

昨日欧洲央行长期再融资操作结果出炉後,圣诞节行情走向终点,这遵循了标准的"谣言传播时买入,事实确认後卖出"的模式.

昨日Nasdaq市场在甲骨文公司业绩不佳的拖累下收低1.0%,亚洲北部股市今天上午再度遭创.沪综指跌幅尤为明显,零售股受累于对中国经济的失望情绪.沪综指(目前下跌1.5%)似乎正在将所有周边股市拉低.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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