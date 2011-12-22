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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 11:03 BJT

〔中国新债〕多氟多化工下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月22日电---中国多氟多化工股份有限公司(002407.SZ)周四公告称,将於下周四(29日)在
银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  多氟多         5       2        12  12/29簿记建档  招商银行     A+       12/30       12/31
  (002407.SZ)
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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